Aktienentwicklung

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag tiefer

08.10.25 09:28 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 241,85 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 241,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 241,15 EUR. Bei 241,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.309 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (162,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 48,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,37 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,70 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

