Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 128,10 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 128,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 127,54 EUR. Mit einem Wert von 127,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 223.246 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 167,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 11,41 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 10.08.2023. Das EPS lag bei 1,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von -2,06 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.889,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.867,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,69 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX legt den Rückwärtsgang ein