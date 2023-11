Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 128,34 EUR ab.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 128,34 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 127,72 EUR ein. Bei 127,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 40.723 Aktien.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 23,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 113,48 EUR fiel das Papier am 08.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,09 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR gegenüber -2,06 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.889,00 EUR im Vergleich zu 17.867,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

