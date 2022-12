Siemens Aktie News: Siemens am Mittag auf rotem Terrain

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 132,64 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 132,28 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 183.531 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,03 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,60 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 147,09 EUR angegeben.

Am 17.11.2022 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.573,00 EUR im Vergleich zu 17.444,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 31.01.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Wie Experten die Siemens-Aktie im November einstuften

Siemens-Aktie klettert ins Plus: Qualifizierung soll in eigener Digitalisierungsakademie gebündelt werden

Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser über Tesla-CEO Elon Musk: "Kein Puffer" zwischen Genie und Wahnsinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images