Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit sattem Kursplus

Um 04:22 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,6 Prozent auf 149,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 152,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.575.611 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 152,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,67 EUR am 05.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 153,36 EUR.

Siemens veröffentlichte am 17.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.573,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.444,00 EUR eingefahren.

Am 09.02.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,50 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

