Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Siemens-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 151,08 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 151,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 149,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 675.600 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 0,74 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 61,29 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 168,55 EUR.

Siemens veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 18.070,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.497,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 08.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 8,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

