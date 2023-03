Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 150,28 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 150,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 149,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 89.283 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 152,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 1,26 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 166,18 EUR.

Am 09.02.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 18.070,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.497,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 17.05.2023 erwartet. Am 08.05.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,77 EUR je Siemens-Aktie.

