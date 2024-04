Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 174,68 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 174,68 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 175,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 173,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 346.265 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 186,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,36 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.412,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,56 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

