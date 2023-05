Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Siemens 149,04 EUR

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 149,52 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,24 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 149,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 179.649 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 1,76 Prozent zulegen. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Mit einem Kursverlust von 59,62 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 170,00 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 18.070,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.497,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,14 EUR je Siemens-Aktie.

