Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Donnerstagmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 182,84 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 182,84 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,12 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 187.192 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 186,98 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 34,65 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 194,44 EUR aus.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,41 Mrd. EUR – ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker

Deutsche Bank AG beurteilt Siemens-Aktie mit Buy

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus