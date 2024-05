Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 184,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 184,08 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 184,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 354.408 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,09 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,44 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 08.02.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,07 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,41 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker

Deutsche Bank AG beurteilt Siemens-Aktie mit Buy

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus