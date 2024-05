Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 182,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 182,76 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 182,76 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.151 Siemens-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Mit Abgaben von 34,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 194,44 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,87 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 18,41 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,07 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 16.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,56 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

