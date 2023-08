Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 147,18 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 148,66 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,40 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 426.841 Aktien.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 183,20 EUR angegeben.

Am 17.05.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,27 EUR je Aktie eingenommen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.416,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.040,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie in Rot: Korruptionsverdacht bei Siemens in Österreich

Siemens Healthineers-Aktie: Prognose nach operativem Gewinnrückgang bestätigt

Siemens-Aktie gibt dennoch nach: Siemens Mobility liefert S-Bahnen an München