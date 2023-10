Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 133,58 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 133,58 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 132,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,66 EUR. Zuletzt wechselten 168.522 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 25,02 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,38 EUR. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 31,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,36 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 10.08.2023 vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,06 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Siemens die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,63 EUR je Aktie aus.

