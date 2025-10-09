Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag fester

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 247,70 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 247,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 250,15 EUR. Bei 247,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 371.416 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 250,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,39 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 238,67 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 19,38 Mrd. EUR gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Aktie aus.

