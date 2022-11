Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 116,70 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,92 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,28 EUR. Zuletzt wechselten 44.202 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,59 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,38 EUR je Siemens-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 11.08.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,06 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.085,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.867,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 17.11.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 16.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,25 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

