Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 132,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 132,50 EUR zu. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,80 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 601.033 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 20,66 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 114,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 10.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,70 EUR je Aktie.

