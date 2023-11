Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag gesucht

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 131,40 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 131,40 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 132,02 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.703 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 167,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,09 Prozent hinzugewinnen. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 14,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,09 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.889,00 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.867,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Siemens die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Gewinne in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Mittag in der Verlustzone