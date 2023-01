Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Abschlägen

Die Siemens-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 137,92 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 136,48 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 388.610 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,34 EUR erreichte der Titel am 12.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 47,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 150,00 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 17.11.2022 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20.573,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.444,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens am 09.02.2023 präsentieren. Am 31.01.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Analysten sehen bei Siemens-Aktie Potenzial

Siemens-Aktie im Plus: Bernstein wird für Siemens deutlich optimistischer

Siemens-Aktie fester: Siemens Mobility zieht Millionenauftrag an Land

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images