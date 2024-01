Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 160,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 160,46 EUR. Bei 160,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.345 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 171,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,63 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 34,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,18 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 16.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.02.2025 dürfte Siemens die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

