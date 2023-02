Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Verlusten

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 145,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 144,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 145,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 753.481 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 152,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,18 EUR.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.070,00 EUR im Vergleich zu 17.444,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 17.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Siemens die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

