Siemens Aktie News: Siemens büßt am Vormittag ein

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 2,4 Prozent auf 145,82 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 145,26 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 145,72 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 121.453 Aktien.

Bei 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 55,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 155,73 EUR.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 18.070,00 EUR gegenüber 17.444,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 17.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,55 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

