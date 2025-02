Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Siemens

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 206,95 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 206,95 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 206,65 EUR. Bei 207,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 370.155 Siemens-Aktien.

Am 24.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 210,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,35 EUR je Siemens-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 209,57 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 14.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 3,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,81 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

