Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 208,85 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 208,85 EUR zu. Bei 208,85 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 207,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 37.450 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2025 markierte das Papier bei 210,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 0,57 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,85 Prozent.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,35 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,57 EUR.

Siemens gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 3,03 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,41 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,34 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

