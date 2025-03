Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 227,55 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 227,55 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 227,50 EUR ein. Bei 235,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 591.556 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 51,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 228,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 13.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 vorlegen. Am 07.05.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

