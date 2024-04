Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag in Grün

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 176,96 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 176,96 EUR zu. Bei 177,86 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 304.829 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 196,36 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.412,00 EUR umgesetzt, gegenüber 18.070,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

