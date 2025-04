Siemens Aktie News: Siemens zündet am Nachmittag Kursrakete

Siemens im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,6 Prozent auf 188,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 6,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 199,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 198,52 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 1.993.410 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,63 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 20,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,38 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 217,86 EUR an.

Siemens gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,77 EUR je Siemens-Aktie.

