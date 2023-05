Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittag ab

Aktien in diesem Artikel Siemens 148,82 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,3 Prozent auf 148,62 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 148,08 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 150,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 262.335 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 152,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 36,97 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 170,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 09.02.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 18.070,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,14 EUR je Aktie.

