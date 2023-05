Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Siemens 149,28 EUR

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 150,24 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 150,12 EUR. Bei 150,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 64.534 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 37,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 170,00 EUR an.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 2,04 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.070,00 EUR umgesetzt, gegenüber 16.497,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 17.05.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

