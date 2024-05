Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Siemens

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 187,54 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 187,54 EUR zu. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 187,78 EUR aus. Mit einem Wert von 184,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 317.217 Stück.

Am 10.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 187,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 0,13 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,44 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,87 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18,41 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,07 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

