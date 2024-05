Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Freitagvormittag

So entwickelt sich Siemens

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 185,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 185,00 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,26 EUR. Mit einem Wert von 184,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 73.029 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 1,07 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Mit Abgaben von 35,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,44 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester