Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10.06.2022 16:22:00 Uhr um 4,4 Prozent auf 116,36 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 116,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.096.886 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. 26,34 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 105,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 9,86 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 165,38 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.040,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.665,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,08 EUR je Aktie.

