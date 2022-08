Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gefragt

Das Papier von Siemens legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 108,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 109,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 636.877 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,27 Prozent. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Abschläge von 15,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 150,69 EUR.

Siemens veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.040,00 EUR im Vergleich zu 16.085,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Siemens dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie bricht ein: Operatives Quartalsergebnis unter Erwartungen

GAZPROM beklagt Probleme mit Gasturbine für Nord Stream 1 - Aktie leichter

Juli 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Siemens-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images