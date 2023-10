Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag gesucht

Siemens im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 136,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 2,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 136,68 EUR. Bei 134,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 383.752 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Gewinne von 22,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 101,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 25,57 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,36 EUR an.

Siemens ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent auf 18.889,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,62 EUR je Aktie.

