Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 135,88 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 135,88 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 136,74 EUR. Bei 134,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 582.866 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,38 EUR am 11.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 176,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.889,00 EUR im Vergleich zu 17.867,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Siemens die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,62 EUR je Aktie belaufen.

