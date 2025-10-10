DAX24.569 -0,2%Est505.624 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Aktienkurs aktuell

Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Mittag

10.10.25 12:05 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Mittag

Die Aktie von Siemens hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 246,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
246,45 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 246,45 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 247,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Siemens-Aktie sank bis auf 245,85 EUR. Bei 246,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.558 Stück gehandelt.

Bei 250,15 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR. Mit Abgaben von 34,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,39 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 239,78 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,70 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

