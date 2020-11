Siemens-Aktie aktuell: Siemens in Grün

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 116,68 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 13.130 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 118,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.243.636 Siemens-Aktien.

Bei 120,66 EUR erreichte der Titel am 27.08.2020 00:00:00 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 19.03.2020 00:00:00 gab der Anteilsschein bis auf 58,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,20 EUR je Siemens-Aktie an. Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2021 6,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern bedient mit seinen Produkten Kunden aus der Industrie-, Energie- und Gesundheitsbranche. Weltweit entwickelt und vertreibt das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für das Produktions- und Transportwesen, für Gebäudetechnik und Energieverteiler, die Gas- und Ölindustrie oder die städtische Infrastruktur. Siemens ist führender Produzent in der Energie- und Automatisierungstechnik sowie der Prozessleittechnik für Kraftwerke. Mit der US-amerikanischen Tochter Dresser-Rand ist Siemens außerdem als Ölindustrieausrüster tätig. Die Produkte von Siemens finden weltweit bei Großunternehmen wie auch Privathaushalten Anwendung und sind in beinahe allen elektrotechnischen Industriezweigen anzutreffen. 2015 zog sich das Unternehmen aus der Haushaltsgerätesparte zurück und verkaufte seinen 50-prozentigen Anteil am Joint-Venture BSH an Bosch. Das Medizintechnikgeschäft wurde 2018 als eigenes Unternehmen unter dem Namen Siemens Healthineers AG börsennotiert. 2020 wurde das Energie-Segment als börsennotierte Siemens Energy abgespalten.

