Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag billiger

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 131,88 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 131,88 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 131,80 EUR. Bei 132,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.872 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 114,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,83 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,09 EUR an.

Am 10.08.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,72 Prozent auf 18.889,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 9,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

