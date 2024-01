Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 161,22 EUR zu.

Das Papier von Siemens legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 161,22 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 163,10 EUR. Bei 161,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 438.456 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 171,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,10 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 25,89 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 184,18 EUR.

Am 16.11.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.393,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,53 EUR je Siemens-Aktie.

