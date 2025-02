Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Siemens im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 214,05 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 214,05 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 214,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 210,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 573.187 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 214,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,16 Prozent. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 29,61 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 14.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,41 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

