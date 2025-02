Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Siemens

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 210,45 EUR ab.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 210,45 EUR abwärts. Bei 210,35 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 210,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.150 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 10.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,83 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 14.11.2024. Es stand ein EPS von 2,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,81 Mrd. EUR – ein Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,34 EUR je Siemens-Aktie.

