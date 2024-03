Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 180,32 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 180,32 EUR. Bei 177,88 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 179,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 265.250 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 184,84 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 33,74 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,36 EUR je Siemens-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 18.412,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18.070,00 EUR umgesetzt.

Am 16.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,67 EUR je Aktie belaufen.

