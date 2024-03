Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Vormittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 179,34 EUR ab.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 179,34 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 178,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.196 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,84 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 3,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 33,38 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 18.412,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.070,00 EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,67 EUR fest.

