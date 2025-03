Siemens Aktie News: Siemens zieht am Vormittag an

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 229,55 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 229,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 232,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,90 EUR. Bisher wurden heute 79.718 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 228,44 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 13.02.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,79 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

