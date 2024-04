Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Siemens im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 173,40 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 173,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 173,00 EUR aus. Bei 174,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 151.778 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,98 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,83 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 45,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 196,36 EUR.

Am 08.02.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Gewinnen

Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag