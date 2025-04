Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 181,04 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 181,04 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 179,18 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 188,12 EUR. Zuletzt wechselten 840.401 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 35,25 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 20,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,38 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 217,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 13.02.2025 vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,41 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,35 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 präsentieren. Siemens dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,77 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Siemens-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor einem Jahr eingebracht