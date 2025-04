Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Kurs der Siemens

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 186,78 EUR.

Die Siemens-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 186,78 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 188,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 186,76 EUR. Bei 188,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 89.238 Siemens-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 23,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 19,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,38 EUR je Siemens-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.02.2025 vor. Das EPS belief sich auf 4,71 EUR gegenüber 3,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,35 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,41 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siemens dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,77 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

