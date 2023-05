Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Siemens 148,74 EUR

0,13% Charts

News

Analysen

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 147,26 EUR nach. Bei 147,12 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 396.131 Stück.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,39 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 170,00 EUR.

Am 09.02.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.070,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.497,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,14 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie stürzt ab: Siemens Healthineers verdient weniger - Dennoch starkes Wachstum im Kerngeschäft

Siemens-Aktie sinkt: Siemens Mobility zieht Auftrag für 40 Lokomotiven an Land

Trading Idee: Siemens - Durchbruch über Widerstand bei 151 EUR?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com