Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag freundlich

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 150,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 150,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 149,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.572 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 152,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 1,28 Prozent zulegen. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 37,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 170,00 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.497,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.070,00 EUR ausgewiesen.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,14 EUR je Siemens-Aktie.

