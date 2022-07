Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Siemens

Um 11.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 96,19 EUR ab. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,84 EUR ab. Mit einem Wert von 96,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.920 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 39,10 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 2,69 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,00 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.040,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.665,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,61 EUR je Siemens-Aktie.

